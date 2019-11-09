هنأ المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب المتحدث العسكري، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، "محمد صلى الله عليه وسلم.. كل عام وأنتم بخير".