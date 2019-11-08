احتفل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية هذا العام بالمولد النبوي؛ بفيديو مصور عنوانه "هذا رسول الله". يستعرض فيه صفات النبي الخلقية والخلقية، ويظهر كيف أن النبي أروع مثال يحتذى في حسن الخلال، وجميل الخصال. وكيف كان أسوة حسنة في التعامل مع المسلم وغير المسلم. وكيف أرسى مبادئ الإنسانية على هدي من تعاليم القرآن الكريم السمحة وكيف كانت صفاته الخلقية، وما أتاه الله تعالى من صفات الجمال والكمال.

يشارك في هذا الفيديو نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ويبثه على صفحاته الإلكترونية هدية نبوية لمتابعيه وللأمة كلها؛ احتفاء بسيدنا رسول الله.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2765759813476295&id=1474686135917009