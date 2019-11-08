قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان يمتلك سلطتي الرقابة والمساءلة والتشريع، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الحكومة بالمواءمات السياسية وليس الصدام.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الجميع لابد أن يدرك ما كانت عليه مصر يوم 30 مارس: "كنا أمام فوضى وحرائق واضطرابات وكنا أمام شبه دولة وكنا أمام مؤامرات وإرهاب وحرب من حروب الجيل الرابع وكانت هناك مخططات لإسقاط الدولة".

وتابع، أن هذه الظروف التي شهدتها جعلت مهمة السلطة التنفيذية في منتهى الصعوبة: "عندما تستقر الأوضاع البرلمان سيمارس سلطة الرقابة والمساءلة، الرقابة موجودة، وكنا أمام طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة".

وواصل: "على الناس التحلي بالصبر، وألا يسمعوا إلى الشائعات، وحتى هذه اللحظة ما زالت مصر تواجه حرب الرابع، فهي تلجأ إلى إسقاط نظم ومؤسسات بالقلاقل والشائعات والفتن وعملاء الداخل والإرهاب، وأسلحة الحروب الرابع تقوم على السوشيال ميديا، حيث ينشر الملايين أي خبر بسيط قد يكون شائعة في وقت قليل".