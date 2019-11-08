قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الإعلام المصري وطني، ولابد أن يكون مستعدا استعدادًا فنيًا لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، باعتباره أحد أسلحة حروب الجيل الرابع.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "عصر العشوائيات انتهى في عصر السياسة والحكم، فهو يركن إلى الدراسات العلمية والممنهجة، ويجب أن أكون على دراية بأسلحة خصمي، وأن أكون مستعدًا لمجاراته والتفوق عليه".

وتابع: "هذه المسائل يجب أن تترك للفنيين، وهذه المسألة تحتاج إلى وزارة إدارات أزمات، وأن نكون أمام وزير إعلام متخصص في هذا المجال، فلا يجب أن ننتظر أن نحارب بالشائعات والأكاذيب في الداخل، ونبدأ في الرد عليه، يجب أن نحاربه في عقر داره بشكل استباقي، ولا بد أن يكون لدينا إعلامًا موجهًا لبلدان العالم بكل اللغات".