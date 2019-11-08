قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ثقته كاملة في إدارة الرئيس السيسي لأزمة سد النهضة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذه المسألة لا بد من الحكمة والتأني والثقة في القيادة السياسية في معالجة هذا الموضوع الحيوي والخطير".

وتابع، أن المصري يجب أن يكون حذرًا من مثيري الفتن: "هذه المسألة تهم كل المصريين، بداية من رئيس الدولة، وأعتقد أن اللقاء الأخير في أمريكا سيثمر في أن نكون أمام نتائج إيجابية لحل هذه الأزمة".

وعن قضية الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، قال أبو شقة: "البعض يقول بضرورة وجود تعديل تشريعي، لأن الدستور نص على أن من لم يبلغ الثامنة عشرة لا يعتبر طفلا، والمسألة تحكمها مواثيق واتفاقيات دولية في تحديد السن".

وتابع: "المسألة فيها استفزاز، ومن زاوية الواقع هناك جرائم خطيرة يرتبكها بعض الذين تقل أعمارهم عن هذا السن بيومين، ولا يحكم عليهم بأكثر من الحبس لمدة 15 سنة، ولا يستطيع مشرع أو البرلمان طرح قانون يعدل سن الطفل، لأننا محكومون بسن دستوري ومواثيق دولية، وهذه المسألة لم تُطرح ومن الصعب تحقيقها".