إشادات واسعة وانبهار كبير بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، من بينها الإعجاب والانبهار بفقرة الألعاب النارية وعروض الليزر، التي أعقبت الأغنية التي قدمها كل من نسمة محجوب وفريق "شارموفرز".

أحمد عصام، نجم "الفايرووركس" ومصمم ومقدم عرض الألعاب النارية خلال حفل الافتتاح، أبدى فرحته الشديدة بنجاح العرض، والإشادات العديدة التي حصل عليها، وحالة الانبهار التي انتشرت بسببه.

وكشف عصام، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن مفاجأة تتمثل أنه لم يعلم عن اختياره للمشاركة في حفل الافتتاح إلا قبل خمسة أيام فقط، وهي الفترة التي صمم خلالها العرض المبهر وتدرب عليه، إضافة إلى حفلات أخرى أداها في نفس الفترة.

وأوضح أنه كان يشارك في حفل عمرو دياب بالمملكة العربية السعودية قبل أقل من 24 ساعة فقط من حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، حيث وصلت طائرته إلى القاهرة في الساعة العاشرة صباح اليوم فقط للمشاركة في الحفل.

ورغم ضيق الفترة المتاحة لنجم الفايرووركس، إلا أنه وضع تحديًا خاصًا أمامه، يتمثل في ضرورة خروج العرض بأفضل صورة ممكنة، من أجل إثبات أن المصريين يستطيعون تقديم حفل عالمي، مثل حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للكبار في يونيو الماضي، خاصةً مع حرص شركة "بريزنتيشن" على أن يكون الحفل مصريًا خالصًا.

وتابع أنه على الرغم أنه لم ينم منذ خمسة أيام إلا ساعات معدودة، إلا أنه شعر أن مجهوده أتى بثماره بعد خروج الحفل بشكل عام، وفقرته بشكل خاص، في أفضل صورة ممكنة، والإشادات العديدة التي حصل عليها من المسئولين والجماهير.