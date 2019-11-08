قال علاء البيك، جار شهد، طالبة جامعة قناة السويس المبلغ باختفائها من الإسماعيلية، والتي عثر على جثمانها في نهر النيل بالوراق بالجيزة، إن وفاتها أمر غامض، لافتًا إلى أن آخر معلوماته عن الفقيدة، أنها حضرت محاضراتها في الكلية، ثم خرجت منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن ابنته منى زميلة لشهد، وشاهدتها وهي متجهة إلى منزلها: "فوجئنا في نهاية النهار أنها ذهبت إلى الكلية ولم ترجع إلى المنزل، اعتقدنا أنها ذهبت إلى المستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء".

وتابع أن شهد طالبة مثالية، تتمتع بخلق رفيع واحترام كبير، كما أنها متفوقة: "ابنتي لم تلحظ عليها أي ضيق، هي متفوقة علميًا، والقضاء سيفصل في الأمر".

وواصل: "من فترة اتخطبت ومحصلش نصيب، هي على خلق ودين ومتربية، وابنتي معاشراها من 15 سنة، ولم نلحظ عليها إلا كل شيء طيب، والشارع السيناوي كله حزين، وكل بيت في العريش يبكي".

وكشف مصدر أمني، عن أن مناظرة جثمان شهد، طالبة جامعة قناة السويس المبلغ باختفائها من الإسماعيلية، والتي عثر عليها في نهر النيل بالوراق بالجيزة، بين الخلو من أي إصابات ظاهرية أو جروح.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن القوات عثرت على كارنيه الجامعة، وهاتف الطالبة ومتعلقاتها الشخصية على شاطئ النيل.

وأضاف المصدر، أنه باستجواب الأسرة، قالت إن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها منذ 3 أيام، أفاد باختفائها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة.