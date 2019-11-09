إصابة 4 طلاب في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 4 طلاب، من قريتي "شاويش وخورشيد" بمركز إهناسيا، محافظة بني سويف، مساء الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية، عند مدخل قرية "الحاجر" دائرة مركز بني سويف.

وتبين أن المصابين هم: شعبان محمود رمضان 20 سنة، طالب، كدمات وسحجات. ومحمد ربيع 20 سنة، طالب، اشتباه كسر بالساق الأيسر. ومحمد ربيع نعيم 21 سنة، طالب، كدمات وسحجات بالقدمين. ومحمد عيد رمضان 12 سنة، طالب، كدمات وسحجات بالجسم.

تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف التخصصي (العام سابقا) وحالتهم العامة مستقرة، وجار تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.