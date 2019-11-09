طمأنت الفنانة هالة صدقي جمهورها على حالتها، بعد تعرضها لحادث مروري هي وأبنائها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وسردت صدقي كواليس تعرض فيلا والدتها للسرقة للمرة الـ8، موجهة رسالة للص الذي سرقها: "أنا كتبت للحرامي يافطة سيبتهاله على الباب، وقولت له من فضلك البيت خلاص مفيهوش حاجة عشان متتعبش روحك، أو أسيب لك المفتاح".

وأشارت إلى أن الفيلا لا يوجد بها أحد ولا يوجد إلا ملابس والدتها، مشيرة إلى أن اللص لم يترك في الفيلا شيء، متابعة: "مخلاش وأخد تلفزيونين وتكييف وعربية نص نقل على الأقل لمت كل حاجة"، لافتة أن "اللص ترك السكينة الخاصة به 3 مرات خلال 8 مرات سرقة".

وأكدت صدقي إلى أنها لن تركب كاميرات مراقبة لمعرفة اللص: "خلاص أنا سيبت له المفتاح في الباب".