قالت الفنانة هالة صدقي إن الفنان عمره قصير: "الناس مش عارفة إن الفنان عمره قصير وإنسان عنده التزمات".

وأضافت خلال لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الفنان المحترم يمكن أن يعمل في عام ويجلس في منزله 4 أعوام "الفنان المحترم ممكن يشتغل سنة ويقعد في بيته 4 سنين ومش زي مالناس متصورة".

وتحدثت هالة صدقي عن معاشات نقابة الممثلين مشيرة أن معاش الفنانة الراحلة ليلى مراد وصل لـ180 جنيه وأن الفنان إسماعيل ياسين كانت نهايته مآساوية.

من جهته قال الفنان أشرف عبدالباقي أن نقابة الممثلين تسعى لزيادة الوديعة الخاصة بها والتي تصرف من عوائدها معاشات لبعض الفنانين "معاش الفنانين اللي مبيشتغلوش بيبدأ من 300 جنيه ولو وصل 500 جنيه يبقى حاجة كبيرة واللي بياخد المعاشات دي أسماء كبيرة".