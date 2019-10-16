قالت الفنانة هالة صدقي إنها لا تدخن ولا تحب رائحة التدخين، مشيرة إلى أن عدد كبير من صديقاتها يدخن الشيشة: "كتير من صحباتي بيشربوا شيشة وبتخانق معاهم ومبحبش أخرج معاهم بسبب القصة دي".

وأضافت خلال لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة": "احنا بنخرج نتعشى وبعد العشا لازم يشربوا شيشة وأنا الجزء بتاعي بتاع العشا وبعد العشا بقوم لأني عندي حساسية في عيني وبتفضل تدمع".

وتحدثت صدقي عن تعليمها قائلة: "أنا خريجة آداب قسم نميمة" ليستفسر منها أشرف عبدالباقي عن قسم النميمة وتخبره بأنه قسم التاريخ.

وقالت إنها لا تحب دراسة التاريخ وأنها اعتبرت أن التاريخ هو دورس في النميمة وأحبتها باعتبارها نميمة.