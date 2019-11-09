حذر الدكتور أحمد سفينة، استشاري جراحات السمنة والمناظير بالقصر العيني، المرضى الذين أجروا عمليات تكميم معدة من تناول حلوى المولد النبوي الشريف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسعرات الحرارية التي يحددها الأطباء.

وأضاف سفينة، على هامش ندوة عن المخاطر التي تواجه مرضى السمنة بأحد المراكز الطبية، أن مرضى تكميم المعدة لا يناسبهم تناول حلوى المولد النبوي نظرًا لاحتوائها على سكريات بنسبة كبيرة، ناصحًا من يرغب بتناول حلوى المولد أن يتناول المكسرات "غير محمصة" مثل اللوز والفستدق والسوداني وغيره بشكل عادي بدون تحميصه أو إضافة السكريات له.

وأوضح أن الوضع مختلف بالنسبة للمرضى الذين أجروا عمليات تحويل المسار، مشيرًا إلى أن أكل مريض السمنة الذي أجرى عملية تحويل مسار حلوى المولد النبوي لن يؤثر عليه، نظرًا لعدم امتصاصها بسبب تحويل مسار المعدة والأمعاء بعيدا عن الجزء المسؤول عن امتصاص السكريات.

ويحتفل المسلمون اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 11 ربيع الأول، ويحرص المصريون على شراء حلوى المولد وإهدائها وتناولها احتفالًا بالذكرى العطرة.