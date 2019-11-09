لقي طفل مصرعه وأصيب والده وسائق، إثر انقلاب "توك توك" داخل ترعة بدائرة مركز جرجا، عقب اصطدامها بسيارة ملاكي، تم نقل الجثة لمستشفي جرجا، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا، يفيد بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي، بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سياره ملاكي قيادة "خلف. ا. ع" ٣٢ عاما سائق ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية " توك توك " قيادة "أحمد. ص. ع" ٢٣ عاما سائق ويقيم بناحية دائرة المركز مما أدي لسقوط التوك توك بالترعة المجاورة للطريق. نتج عن الحادث وفاة الطفل "يوسف. ع. ص" ٦ سنوات وإصابة كلاً من والد الطفل المتوفي "عز الدين. ص. م" ٤٠ عاما عامل من مستقلي التوك توك، قائد التوك توك بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.