لقي طالب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي "مصر–أسوان" بين سيارة أجرة ودراجة بخارية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم علي الطريق الصحراوي الغربي، انتقل الي مكان الواقعة الرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "فهمي.ر.ف.م" 17 عاما سائق ويقيم دائرة مركز جرجا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "جمال.ع.ا" 17 عاما طالب ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة "حسام.ن.ع" 18 عاما طالب ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة البخارية بكدمه وتورم بالرأس والجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.