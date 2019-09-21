لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، اليوم، إثر حادث اصطدام سيارة "ميكروباص" بقرية "نجع الدير" التابعة لمركز دارالسلام بسوهاج، بسبب التخطي الخاطئ، تم نقل جثة لمستشفى أخميم المركزي، والجثة الأخرى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقيى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا من شرطة النجدة يفيد حدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دارالسلام، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وسيارات الإسعاف، وتبين من الفحص حدوث اصطدام لسيارة "ميكروباص" أمام قرية نجع الدير، بمنزل على جانب الطريق بسبب التخطي الخاطئ لسائق السيارة.

نتج عن الواقعة مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، تم رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.