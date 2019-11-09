تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين باختناق بمستشفى أبو زعبل لـ27 حالة

ارتفع عدد الحالات المصابة بالاختناق التي استقبلها مستشفى الخانة العام إلى 27 حالة، وجميعهم مقيمين بعزبة "سمك" بالخانكة في القليوبية، وخضعت جميع الحالات لجلسات أكسجين وتحسنت حالة معظمهم، وخرجوا بالفعل من المستشفى.

أزمة نفسية تصيب أحمد الفيشاوي بسبب وفاة هيثم أحمد زكي

كشفت مصادر لـ"الوطن" أن الفنان أحمد الفيشاوي يمر بحالة نفسية سيئة منذ علمه بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، أمس، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

أسرة الطالبة شهد تتسلم جثمانها بعد تشريحه

تسلمت أسرة طالبة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية المختفية، شهد، جثمانها من المشرحة.

صور.. السيسي يوجه بإنجاز مشروعات الطرق والكباري في مصر الجديدة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإنجاز مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة، وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط، لتسهيل الحركة ورفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.

بالصور.. عائلة هيثم زكي تتلقى العزاء في وفاته بالزقازيق.. وعمته: "لحمنا ودمنا"

أقامت عائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مساء اليوم، سرادق لتلقي العزاء في الفقيد وذلك بمسقط رأس والده الفنان الراحل أحمد زكي بمدينة الزقازيق.

حبس 3 موظفين بقصر العيني 15 يوما في واقعة إلقاء الزيت

قررت نيابة مصر القديمة حبس 3 موظفين بالأمن الإداري في مستشفى قصر العيني 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في واقعة إلقاء الزيت على مقاعد المرضى داخل مستشفى قصر العيني بتهمة الإخلال بمهام الوظيفة.

إصابة 37 طالبا إثر انقلاب أتوبيس رحلات بطريق قنا - سفاجا

أشرف صبحي ينقل تحية الرئيس السيسي لحضور أمم أفريقيا تحت 23 سنة

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالحضور في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

مصر تقتنص فوزا ثمينا من نسور مالي بأمم أفريقيا تحت 23 عاما (فيديو)

نجح المنتخب الأولمبي في الانتصار على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة بافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو لعام 2020.