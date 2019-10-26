تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 26 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي تأتي على النحو التالي:

محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

الحكم على المتهم عادل خلف

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهم عادل خلف، في قضية "خلية الوراق" الإرهابية.

المؤتمر الدولي الأول للابتكارات بجامعة الإسكندرية

تٌنظم جامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر الدولي الأول للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2019.

انطلاق منتدى "مسك" للإعلام

ينطلق منتدى "مسك" للإعلام الذي يستعرض عددا من التقنيات المتطورة المسيطرة على صناعة الإعلام، في جلسة تحمل عنوان "التحولات الذكية في صناعة الإعلام".

عروض "أوبرا عايدة" في الأقصر

تنطلق غدا من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بمحافظة الأقصر عروض (أوبرا عايدة).

احتفالية صندوق "تحيا مصر"

القاهرة.. ينظم صندوق "تحيا مصر" احتفالية كبرى بفندق الماسة مدينة نصر قاعة أندلوسيت، وذلك لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، كما سيتم تسليم 100 عروس تجهيزات الزواج خلال الاحتفالية.

ندوة في الجمعية المصرية للقانون الدولي

تعقد الجمعية المصرية للقانون الدولي، في السادسة مساء، ندوة بعنوان "أزمة سد النهضة.. الآليات السياسية والقانونية للحل"، وذلك بمقر الجمعية.

افتتاح العرض المسرحي الجديد "رحلة سعيدة "

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "رحلة سعيدة " على مسرح مركز الحرية الإبداع بالإسكندرية.

بث مباشر على المسرح الصغير بدار الأوبرا

يعرض على المسرح الصغير بدار الأوبرا بثا مباشرا لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك، حيث تبث في السابعة، أوبرا "مانون" للموسيقار الفرنسي العالمي جول ماسينيه.

اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للريشة الطائرة

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للريشة الطائرة اجتماعها العادي بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

مؤتمر شعر العامية في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مؤتمر شعر العامية، والذي ينظمه لجنة شعبة العامية، وذلك بالتعاون مع لجنة العلاقات الإنسانية بمقر الاتحاد في الزمالك.

يوم المعلم في معهد جوتة

القاهرة.. ينظم معهد جوته "يوم معلم اللغة الألمانية" تحت شعار "العصر الرقمي.. بحر ملئ بالإمكانيات " بهدف تقديم الدعم والتدريب لمعلمي اللغة الألمانية على أحدث الوسائل التعليمية.

مباريات ساخنة الدوري الإنجليزي

القاهرة- لندن.. يلتقي فريقا مانشستر سيتي واستون فيلا، في الواحدة والنصف ظهرا، كما تلتقي فرق وست هام يونايتد وشيفيلد يونايتد، برايتون وايفرتون، واتفورد وبورنموث،في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا بيرنلي وتشيلسي، في السادسة والنصف مساء، في إطار الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مواجهات الدوري الإسباني

القاهرة- مدريد.. يلتقي فريقا ديبورتيفو ليجانيس ومايوركا، في الرابعة عصرا، وفريقا بلد الدوليد وإيبار، في السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد واتليتك بلباو، في التاسعة مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.

لقاءات الكالتشيو الإيطالي

القاهرة - روما.. يلتقي فريقا ليتشي ويوفينتوس، في الثالثة عصرا، وانترناسيونالي وبارما، في السادسة مساء، فيما يلتقي فريقا جنوى وبريشيا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم.