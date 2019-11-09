قال مسؤولون عسكريون في الجيش الأفغاني، اليوم السبت، إن القوات شنت سلسلة من الغارات الجوية أدت إلى مقتل 13 مسلحا من جماعة "داعش" خراسان في مقاطعتي نانجارهار وكونار الشرقية بأفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين إن الغارات الجوية استهدفت منطقة أتشين بمقاطعة نانجارهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من الجماعة الإرهابية.

وأضاف المسؤولون، أن الغارات الجوية استهدفت أيضا منطقة ديه بالا في نانجارهار أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي الجماعة، ومنطقة تسوكي في مقاطعة كونار وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين من جماعة داعش.