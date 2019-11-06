قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، إن الحكومة استقرت على قائمة المشاركين في اللقاء حول عملية السلام الأفغانية مع حركة "طالبان"، المقرر قريبًا في الصين.

وأضاف صديقي، حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم: "هذا اللقاء قد يمهد الطريق لمفاوضات بين الحكومة و(طالبان)"، موضحَا أن الصين ستعلن عن موعد اللقاء، وأن الرئاسة الأفغانية ستطلع الجانب الصيني على قائمة المشاركين قريبًا.

كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد اتفق مع وزير الخارجية الصيني "وانج يي" - في مكالمة هاتفية، أمس الأول الإثنين، على عقد اجتماع في بكين يضم وفدًا من "طالبان"، لمناقشة اتفاق السلام.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 29 و30 أكتوبر الماضي، لكن الحكومة الأفغانية طلبت من الصين تأجيل الاجتماع لأسباب غير معروفة.

جدير بالذكر أن "طالبان" قد أكدت أنها دعيت إلى الاجتماع من جانب الحكومة الصينية، وأن وفدًا بقيادة الملا عبدالغني برادار سيحضر الاجتماع.