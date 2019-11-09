"المولد النبوي الشريف"، الاحتفال الذي ظل ملازمًا للمصريين رغم ما يواجهه من هجوم ووصفه بـ"البدعة" أحيانا وتحريم الاحتفال به أحيان أخرى، فأخذ أشكالا عديدة رسمية وفنية وثقافية حتى الشوارع تحتفل احتفالها الخاص بانتشار باعة حلوى المولد.

احتفالات رسمية

انطلقت احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي.

وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ولفيف من الشخصيات الوطنية والتفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.

وتبادل المسؤولين برقيات التهاني على مدار الأسبوع فيما بينهم، كما تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي لجموع المصريين بالداخل والخارج بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف.

فعاليات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

تنظم قطاعات وزارتي الثقافة والآثار المصرية سلسلة من الفعاليات الممتدة والتي بدأت مع بداية الشهر الجاري، بمناسبة المولد النبوي الكريم.

"مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، نظم حفلا فنيا لفرقة النيل للإنشاد الديني، والذي يقيمه قطاع الصندوق وبالتعاون الهيئة العامة لقصور الثقافة.

"الهيئة العامة لقصور الثقافة" تنظم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

"بيت ثقافة المرج" بمدرسة الجيل الجديد الابتدائية بقصر نعمة عقد ندوة دينية عن "مولد الرسول صل الله عليه وسلم" ألقاها الشيخ محمد سيد الواعظ بالأزهر الشريف.

"الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية"، نظمت عددا من الفعاليات، فنفذت مكتبة الطفل والشباب بأكياد دجوي وبالتعاون مع مدرسة التعليم الأساسي ورشة حكي عن "عادات وتقاليد دول جنوب إفريقيا" تناولت أهم العادات منها "المصافحة، وضع اليد الأخرى على الذراع العلوي، التحدث بصوت عالي، الرقص في مناسبات الزواج والموت".

"بيت ثقافة الخانكة" نظمت محاضرة عن "المولد النبوي الشريف" تناولت مولد الرسول صل الله عليه وعن وضرورة الالتزام بهديه في جميع نواحي حياتنا، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة بالتعاون مع مدرسة الشهيد جمعة خالد الابتدائية بكفر طحلة محاضرة بعنوان "النظافة وأثرها على الطفل".

و"قصر ثقافة كفر شكر"، أعد مجلة حائط بمناسبة ذكرى المولد النبوي، تضمنت مجموعة كبيرة من المعلومات ومنها النسب الشريف لرسول الله صل الله عليه وسلم ومعجزاته وأسماء زوجاته، كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "إعدادات الصفحة ببرنامج word" بالتعاون مع إدارة كفر شكر التعليمية لطلاب مدرسة الابتدائية الجديدة.

كما نظم متحف الفن الإسلامي معرضا أثريا مؤقتا في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تحت عنوان "ولد الهدى ".

فيما يقيم متحف الفن الإسلامي حفلا فنيا للإنشاد الديني في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفال الطرق الصوفية

يحتشد مشايخ الطرق الصوفية وآلاف المريدين والأتباع، عصر اليوم السبت، للاحتفال بالمولد النبوي الكريم، حيث ينطلق موكب صوفي كبير من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد الموجود بالدراسة، حيث يكون في استقبالهم الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

الموكب الصوفي الكبير يخرج مرتين كل عام: الأول في رأس السنة الهجرية والثانية في المولد النبوي الكريم، إلا أن كثيرين لا يعرفون تاريخ هذا الموكب وأسباب تدشينه ومتى بدأ.

مناطق وشوارع تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تعد منطقة جامع الحسين من أبرز أماكن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يذهب محبي الطرق الصوفية بشكل خاص إلى تلك المنطقة سنويا لممارسة الشعائر الدينية التي اعتادوا عليها منذ فترات طويلة من الزمن، حيث يحيي عدد من المنشدين ذكرى المولد بعدد من قصائد المديح التي تحكي نبذات من حياة الرسول ومواقفه، كما أنهم يذهبون إلى الضريح للتبرك به.

وفي السيدة زينب، تتزين شوارع المنطقة بشوادر حلوى المولد النبوي الشريف، فهي من أكثر المناطق التي تشتهر ببيع الحلوى وجودتها المميوة وأسعارها التي هي في متناول أيدي الجميع، ولكن بحلول ذكرى المولد، تتحول المنطقة إلى ساحة للاحتفالات الدينية، حيث يتوافد عدد من المنشدين والمشايخ على مسجد السيدة زينب لتلازة الآيات القرآنية وقصائد المدح النبوي.

أما بالنسبة لمسجد السيدة نفيسه، فيجرى تنظيم عدد من الدروس الدينية وحلقات الذكر الصوفية، في ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقصد الكثير من محبي حلقات الذكر مسجد السيدة نفيسة في ذكر المولد كما اعتادوا سنويا للاحتفال بتلك الذكرى.