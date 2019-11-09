يحتفل مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم اليوم الموافق الثاني عشر من ربيع الأول بالمولد النبوي الكريم، ويعد الاحتفال بمولد النبي شهادة على الحب والتعظيم لرسول الله، وشكر لله تعالى على هذه المنة كما قال تعالى "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا".

واستعرض مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية عددًا من المحطات التاريخية في حياة النبي الكريم، وجاءت كما يلي:

- ولد النبي الكريم في 12 ربيع الأول في عام الفيل، الموافق 20 إبريل عام 571 ميلاديا.

- شق صدره الشريف ثم عاد إلى أمه وهو ابن 4 سنين.

- توفيت أمه وهو في سن السادسة وتكفله جده عبدالمطلب.

- مات جده عبدالمطلب وهو في سن الـ8 فتكفله عمه أبو طالب.

- بدأ العمل بالتجارة وهو في سن الـ 12.

- شارك في حرب الفجار وهو في سن 20 .

- تزوج السيدة خديجة عن عمر الخامس والعشرون عاما

- نزل عليه الوحي وهو صاحب الأربعين عاما.

- جهر بالدعوة إلي الله بعد عامين من نزول الوحي.

- أمر بالهجرة الأولى إلى الحبشة بعد 5 أعوام من نزول الوحي.

- أمر بالهجرة الثانية للحبشة بعد عام من الدعوة للهجرة الأولى.

- حدثت المقاطعة في شعب أبي طالب وهو في سن الـ47 عاما.

- توفيت السيدة خديجة وتوفي عمه أبو طالب وهو صاحب الـ50 عاما.

- حدث الإسراء والمعراج ولقاء القبائل وهو في سن الـ51 عاما.

- شهد بيعة العقبة الأولى وهو صاحب الـ52 عاما.

- هاجر إلى المدينة المنورة بعد عام من بيعة العقبة.

- غزوة بدر وبني قينقاع في العام الثاني من الهجرة وهو صاحب الـ54 عاما.

- شهد غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة وهو صاحب الـ55 عاما.

- شهد غزوة بني النضير في العام الرابع من الهجرة وهو صاحب الـ56 عاما.

- شهد غزوة الأحزاب وبني قريظة في العام الخامس من الهجرة وهو صاحب الـ57 عاما.

- شهد الرسول الكريم صلح الحديبية وغزوة بني المطلق في العام السادس من الهجرة وهو صاحب الـ58 عاما.

- شهد النبي الشريف غزوة خبير وعمرة القضاء في العام السابع من الهجرة وهو صاحب الـ59 عاما.

- شهد الرسول الكريم غزوة مؤتة وغزوة حنين وفتح مكة في العام الثامن من الهجرة وهو صاحب الـ 60 عاما.

- شهد الرسول الكريم غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة وهو صاحب الـ61 عاما.

- في العام العاشر من الهجرة أجرى النبي الكريم حجة الوداع، وفي العام الـ11 من الهجرة توفي الرسول وانتقل للرفيق الأعلى عن عمر يناهز الـ63 عاما.