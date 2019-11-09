أعلن مصدر قضائي، أن القضاء الاسباني سمح أمس الجمعة، بتسليم الولايات المتحدة الجنرال الفنزويلي السابق هوجو كارفاخال الذي كان رئيس الاستخبارات العسكرية في عهد هوجو تشافيز وتتهمه واشنطن بتهريب المخدرات.

ووافقت المحكمة الوطنية، التي تعالج خصوصا طلبات التسليم في جلسة بكامل أعضائها، على طعن تقدمت به النيابة الاسبانية لقرار صدر عن المحكمة نفسها التي كانت قد رفضت في منتصف سبتمبر طلب تسليم أمريكيا ضد هوجو كارفاخال، معتبرة أن الوقائع التي يشتبه بتورطه فيها ليست دقيقة.

وصرح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، بأن "المحكمة تعتبر أن المعطيات التي قدمت تتمتع بدرجة كافية من الدقة".

ولم تعلن المحكمة رسميا قرارها الذي يفترض أن توافق عليه الحكومة الاسبانية.

وصرحت ماريا دولوريس دي أرجييس محامية كارفاخال لفرانس برس أنها لم تتسلم بعد هذا القرار القضائي وتأمل في أن يصل إليها الأسبوع المقبل.

وكان مدعي عام نيويورك اتهم في 2011 الجنرال بتهريب مخدرات.

ويتعلق الاتهام بتورطه في إدخال كميات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة بما في ذلك شحنة تزن 5.6 أطنان من فنزويلا والمكسيك في 2006.

وحسب مدعي نيويورك جوفري بيرمان، يمكن أن يحكم على الجنرال السابق بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة.

ونقلت المحكمة الوطنية عن أحد موظفي الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات وصفه كارفاخال بأنه "أحد كبار الموظفين في فنزويلا الأعضاء في كارتل دي لوس سوليس الذي كان يضم أيضا الرئيس تشافيز ونائبي الرئيس طارق العيسمي وديوسدادو كابيو".

ورفضت المحكمة في قرارها الأول طلب التسليم الأمريكي، مشيرة إلى نقص في تفاصيل الاتهام، حتى أنه رأت أنه ناجم عن "دوافع سياسية".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أقال هوجو كارفاخال الذي كان يلقب بـ"الدجاجة" لاعترافه بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

وأوقف كارفاخال في ابريل في مدريد ثم أفرج عنه في سبتمبرـ لكنه منع من مغادرة البلاد، وهو ينفي تورطه في تهريب المخدرات.