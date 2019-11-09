قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لسيدنا النبي "صل الله عليه وسلم" والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه النعمة، وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه.

وشرحت "الإفتاء" في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنَّ المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه "صل الله عليه وسلم"، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول "الله صل الله عليه وسلم"، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا.

وعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: "خرج رسول اللهِ (صل الله عليه وسلم) في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: (يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ: (إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا) رواه الترمذي، فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبي سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه صل الله عليه وآله وسلم للدنيا أولى".