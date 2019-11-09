اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اليوم، بين وحدات الجيش السوري وقوات العدوان التركية والفصائل الموالية لها، في قرية أم شعيفة بريف رأس العين شمال شرق سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وكانت وسائل إعلام كردية ذكرت أن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها قامت بشن هجمات، اليوم السبت، على قرى قبر صغير وأم شعيفة في ريف تل تمر شمال شرق سوريا، وباستهداف نقاط تابعة للجيش وسط أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف الجيش.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ذكر أن قوات الجيش السوري تمكنت أمس إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من استعادة السيطرة على قرية "أم شعيفة" الواقعة على الطريق بين تل تمر وأبو راسين في محافظة الحسكة، وسط اشتباكات عنيفة تدور في محاور تلك المنطقة بريف رأس العين.

يذكر أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية الأحد الماضي إلى الأراضي السورية من محور ريف رأس العين، حيث أقامت القوات التركية تحصينات في بعض المناطق.

يأتي هذا في وقت تستكمل فيه وحدات الجيش السوري انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية رأس العين بريف الحسكة الشمالي شرقي.