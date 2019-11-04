عقدت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، والسفير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي، لمناقشة تطورات الوضع في سوريا، حيث تناولت المناقشات العديد من الجوانب.

وأوصت اللجنة بجهد القيادة السياسية المصرية في الأزمة السورية، وتأكيدها وحدة التراب السوري وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية، وأنّه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.

وأدانت اللجنة بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أنّ العمليات العسكرية التركية في سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات التي تكفل وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، وشددت على ضرورة اتخاذ التحركات اللازمة لإرغام النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، كما حذرت من أنّ الهجوم التركي على الأراضي السورية سيؤدى الى مأساة إنسانية خطيرة، مطالبة بتحرك إنساني عاجل على المستوى الدولي لمساعدة سكان المنطقة.

وطالبت اللجنة جميع الأطراف بالتوصل إلى التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.