تستضيف جامعة القاهرة، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبرالجاري، للحديث في محاضرة حول كتاب "توت عنخ آمون"، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن محاضرة الدكتور زاهي حواس عن الملك "توت عنخ آمون" سيكون لها دوراً كبيراً في تعريف الطلاب بأشهر ملك مصري في العالم القديم.

وأكد عثمان على أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم أجمع.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020، والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة وهامة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.