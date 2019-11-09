نائب: الاقتصاد يشهد تحسنا ملحوظا.. وتشغيل المصانع المغلقة خطوة مهمة

طالب النائب سليمان العميري عضو مجلس النواب، بحصر المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية التي مازالت مغلقة، تمهيدا لوضع استراتيجية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة منها ودمجها في عجلة الاستثمار والاقتصاد الوطني، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح العميري، أن ملف المصانع المغلقة يشهد اهتمام من قبل مؤسسات الدولة، مبينًا أن هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، تتمثل في إعادة تشغيل عدد منها ولكن مازال هناك بعضها مغلق حتى الآن، موضحا أن هذا الأمر يستوجب خطة عاجلة حول كيفية الاستفادة منها بأقصى درجة، ودمجها في الاقتصاد القومي والاهتمام بملف العمالة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة تمثل قاطرة الاقتصاد الوطني، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الاقتصاد تحسن كبير بشهادة كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الاقتصاد، ولهذا يجب استغلال هذه الحالة وحصر المصانع المغلقة ووضع خطة عاجلة لإعادة تشغيلها ودمجها في عجلة الاقتصاد والتنمية.