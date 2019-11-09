دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص على نحو عاجل بحيث تضطلع بمهمة إنقاذ لبنان، عبر البدء الفوري في تنفيذ "ورقة الإصلاحات الاقتصادية" التي سبق وأعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وأشار مفتي لبنان –في رسالة وجهها اليوم السبت إلى اللبنانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف– إلى أن تنفيذ الورقة الإصلاحية من شأنه معالجة مشاكل البلاد والخروج من النفق المظلم الحالي وتحقيق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم، مشددا على أنه قد آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق.

وقال دريان: "أعطانا شباب لبنان وشاباته أمثولة رائعة في الوطنية وحرية الضمير، بعد أن اجتمعوا على حق الإنسان في حياة كريمة بعد أن أذلهم الفقر والظلم والقهر ومرارة العيش، فرفعوا أصواتهم رفضا للطائفية والمذهبية والمناطقية التي جعلتهم عرضة للاستغلال، ومن أجل بدء عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والمالي وبناء الدولة".

وأضاف: "إن بناء دولة الحق والقانون القوية والعادلة التي تساوي بين الجميع، تحتاج إلى مُصلحين وأصحاب اختصاص وكفاءة يضعون مصلحة الناس فوق مصالحهم الشخصية، فلتتنح السياسة عن الميدان، لتُخلي الساحات لأصحاب الكفاءة والاختصاص الذين لا تعنيهم السياسة إلا بمقدار ما تعني أنها تدبر شؤون الناس وتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم".

وتابع: "تعب اللبنانيون من السياسة التي فرقتهم ومزقت صفوفهم وأفقرتهم، وآن الآوان لاحترام معايير الحكم الديمقراطي والبرلماني وقواعده، وفي مقدمته مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد".

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.