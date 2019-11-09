أكد الدكتور محمد قطب مدير عام محميات جنوب سيناء، أنه سيجرى تطبيق زيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية بجنوب سيناء اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري تنفيذا للقرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019.

وأوضح مدير محميات جنوب سيناء، أسعار رسوم دخول محميات "رأس محمد ونبق وأبو جالوم وطابا وسانت كاترين"، للسائحين الأجانب والزوار المصريين، والتي بلغت 5 دولارات للسائح الأجنبي مع إعفاء الأطفال دون 7 سنوات و25 جنيها للزائر المصري وإعفاء الأطفال دون الـ 7 سنوات.

وأشار إلى أن رسوم دخول السيارات الصغيرة بحمولة أقصاها خمسة أفراد والخاصة بالأجانب 5 دولارات وبلغت رسوم دخول سيارة كبيرة خاصة بالأجانب 10 دولارات، بينما بلغت رسوم دخول سيارة صغيرة خاصة بالمصرين 25 جنيها و50 جنيها لدخول سيارة كبيرة، بالإضافة إلى تضاعف قيمة الرسوم خلال الزيارات المسائية لمحبي التخييم والرحلات البحرية.