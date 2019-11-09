عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً موسعاً مع مسؤلى 5 شركات كندية عاملة فى مجال الملابس الجاهزة، على هامش مشاركتهم فى معرض "Destination Africa" والذى بدأ صباح اليوم السبت.

وتناول الاجتماع البحث في الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة بالسوق المصري، وإمكانية إنشاء مشروعات مشتركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأقليمية والأفريقية.

من جانبه، أكد نصار أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة فى مجال الغزل والنسيج وتعد من أكبر الدول الرائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن تنمية هذا القطاع تأتى على رأس أولويات الوزارة حالياً باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى.

وأشار الوزير إلي أهمية المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية فى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ومختلف شركائها على المستويين الأقليمى والعالمى.

وتحدثت وزيرة الهجرة، على أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في جذب المزيد من الاستثمارات الكندية للسوق المصرى في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بصفة خاصة ومختلف القطاعات الصناعية بصفة عامة.

وقالت أن خلال زيارتها الأخيرة لمدينة "مونتريال" الكندية اجتمعت بعدد كبير من رجال الأعمال المصريين والذين أبدوا حماسة للاستثمار في مصر، حيث شارك عدد كبير منهم في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي عقد في أكتوبر الماضي برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.