ألقت الأدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية عن طريق المغافلة، وتبين من التحريات أن التشكيل مكون من ربة منزل وشقيقة زوجها وسائق.

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة "دائرة القسم" ضبطت "حسام.و.ا.ع"، 25 سنة سائق و"سعاد.ج.ا.ع"، 45 سنة ربة منزل مقيمة بحدائق الأهرم، و"هدى.ص.م.أ"، شقيقة زوج الثانية حال استقلالهم السيارة رقم أ ب 8154 ماركة لادا موديل 2018 موكا اللون "قيادة الأول" ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل وبحوزتهم مبلغا ماليا 20 ألف جنيه "مجهول المصدر".

بمناقشة المتهمين عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام المتهمتين الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهما، وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهما وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة عبارة عن، سرقة مبلغ مالي 17.500 جنيه من داخل محل لتجارة الجملة كائن 10 شارع الخضيري بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ملك "سعيد.و.ع.ع"، 27 سنة مقيم بـ 15عطفة ذكر الله ـ درب مسعود ـ دائرة القسم، سرقة مبلغ مالي 2.500 جنيه من داخل فرع قطونيل كائن شارع صبري أبو علم بدائرة قسم شرطة قصر النيل من "محمد.ا.م.ز"، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، واتهموهما بالسرقة، وقررا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

حُرر عن الواقعة المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخرى.