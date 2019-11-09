أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في الدقهلية، اليوم، إثر حادث تصادم بين 3 مركبات "سيارة ميكروباص وتوك توك وموتوسيكل" على طريق طلخا-بلقاس أمام مدخل قرية المنيل.

تلقى اللواء فاضل مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بحدوث تصادم بين "موتوسيكل وميكروباص وتوك توك" على طريق طلخا بلقاس أمام مدخل قرية المنيل التابعة للمركز.

انتقل ضباط المباحث و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل رقم"7539 د ط ع " وموتوسيكل رقم "3582 د م أ " وتوك توك رقم 6368..

وبالفحص تبين إصابة كل من: "أحمد.م.ع، 35 سنة، والسيد.ا.ص، 38 سنة ومقيمين المنيل مركز طلخا، وطلخان ر.م، 65 سنة، وابنته إلهام 35 سنة وجملات إ.ا، 50 سنة".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لعمل الإسعاف الطبية لهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.