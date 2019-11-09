عقب إعلان نقابة الموسيقيين، قرارها بإيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي عن الغناء، وافقت منتجة أعماله سارة الطباخ في خطاب رسمي موجه لنقيب الموسيقيين هاني شاكر على إحيائه حفلا بمهرجان الموسيقي العربية تقديرا لدار الأوبرا المصرية واحتراما لوزارة الثقافة، حفاظا على صورة مصر أمام كل الضيوف.

وقال وكيل النقابة الدكتور علاء سلامة، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "لسنا ضد طرف بعينه والموضوع تم دراسته بالنقابة على مدار 3 أشهر وسمح للطرفين بتقديم كافة المستندات وفي نهاية المطاف انتهي الأمر إلى إيقاف الشرنوبي لأن منتجة أعماله لها كامل الحق في شكواها ويحسب لها إرسالها خطاب للنقابة موجه للنقيب بالسماح لمحمد بالغناء في حفلته ضمن مهرجان الموسيقي العربية".

وعن الإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، قال وكيل النقابة إن حفل "الشرنوبي" في الأوبرا سيكون الأخير ولن يغني بعد ذلك إلا بموافقة سارة الطباخ طبقا للتعاقد معها أو حل النزاع قضائيا أو وديا.

وأضاف: "نحن لسنا طرفا في النزاع ولكن طبقا للتعاقد المبرم بين الطرفين يوجد بند بأن النقابة تكون الحكم وبالتالي استخدمنا حقنا وقمنا بوقفه بعد إعطاء 3 أشهر مهلة له للحل الودي أو تقديم ما يثبت صحة موقفه".

واختتم حديثه: "وفي النهاية نقابة الموسيقيين اتخذت قرارها وهو نهائي ولا رجعة فيه إلا بموافقة المنتجة على إنهاء الصراع وتم إبلاغ لجنة العمل بتنفيذه وسيتم تفعيله من اليوم التالي لحفل دار الأوبرا".