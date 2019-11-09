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تحرير 21 محضرا للمخابز في الدقهلية

تحرير 21 محضرا للمخابز في الدقهلية

صور.. رئيس دسوق يتابع مشروع الصرف "آفاق 2020" بكفر العرب  

صور.. رئيس دسوق يتابع مشروع الصرف "آفاق 2020" بكفر العرب  

"عنيك في عنينا" تكافح العمى في المنوفية والأقصر

"عنيك في عنينا" تكافح العمى في المنوفية والأقصر

برلمانية تطالب "التضامن" بسرعة تطبيق قانون ذوي الإعاقة

برلمانية تطالب "التضامن" بسرعة تطبيق قانون ذوي الإعاقة

أستاذ علوم سياسية: مصر تؤكد وصلها لمرحلة الفقر المائي

أستاذ علوم سياسية: مصر تؤكد وصلها لمرحلة الفقر المائي

انطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببني سويف

انطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببني سويف

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