قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بالفعل بمشروع قانون خاص بمجلس الشيوخ، وتم عرضه خلال الجلسة العامة، التي أحالته بدورها للجنة الدستورية والتشريعية، منذ أسبوعين، مشيراً إلي أنهم يستعدون لتقديم مشروع قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

أضاف خليل أنه يتم في الوقت الحالي التجهيز لمشروع قانون مجلس النواب، مطالباً بأن يكون النظام الانتخابي لقانون مجلس الشيوخ، بالقائمة المغلقة المطلقة بالكامل، نظراً لطبيعة تمثيل مجلس الشيوخ، كونه يضم الخبرات العلمية، التي ليس لها علاقة بالعملية الانتخابية.

وتابع:"من المعروف أنه في غياب عمل البرلمان، يتولى رئيس الجمهورية مهمة تشريع القوانين، ثم يصدق البرلمان عليها، فور عودته، فلا يوجد ما يستدعي مد فترة عمل البرلمان".