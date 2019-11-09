تزامنا مع حملة "هذا هو الإسلام".. أوقاف الأقصر تحتفي بذكرى المولد النبوي

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إقامة الاحتفال السنوي لمديرية أوقاف الأقصر بذكرى المولد النبوي الشريف، مساء اليوم السبت، عقب الانتهاء من أداء صلاة المغرب بمسجد العارف بالله السيد يوسف الحجاجي، بجوار قاعة المؤتمرات الكبرى بكورنيش النيل.

قال "عبد الدايم"، إن المديرية بعثت برقيات تهنئة ودعوات حضور للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية والنيابية، وجموع المواطنين بالمحافظة، مضيفًا أن احتفال هذا العام يأتي بالتزامن مع الحملة العالمية التي أطلقتها وزارة الأوقاف مؤخرًا، والتي جاءت تحت عنوان "هذا هو الإسلام"، والذي تشارك فيها مديرية أوقاف الأقصر بالعديد من الأنشطة المتنوعة، مثل الندوات والمحاضرات داخل المساجد والمدارس وقصور الثقافة ومراكز الشباب المختلفة، والمشاركة الفعالة في البرامج الدينية بالإذاعة والتليفزيون، ويأتي هذا النشاط الفعال احتفاء بهذه الذكرى الطيبة.