استقبل مستشفى الأقصر الدولي، عصر اليوم، شابين في العقد الثاني من عمرهما، كانا أصيبا بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ، أثناء احتفالهما بذكرى المولد النبوي الشريف بمنطقة العوامية، وسط المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حيث استقبل مستشفى الأقصر الدولي عن طريق الأهالي، كلا من (رمضان.أ . م) 25 عام، و(محمد. ع. أ) 25 عام، دماؤهما كانت تسيل على ملابسهم، وبالفحص تبين إصابتهم بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في الذراع والقدم على الترتيب، أثناء مشاركتهما احتفال الأهالي بذكرى المولد النبوي الشريف بالقرب من أحد مساجد منطقة العوامية.

تم تلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.