شاركت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، بفعاليات منتدى دندرة الاقتصادي، الذى ينظمه مركز دندرة التنموي، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة سهير أحمد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى كلمته فى الجلسة الافتتاحية، تحدث الدكتور عباس منصور على الدور المهم والحيوي الذى يقوم به مركز دندرة الثقافى فى بناء الانسان وتنمية مهاراته، وتأهيله لسوق العمل، مؤكدًا أن تاريخ وحضارة مصر، كانت سبيلاً للنجاة من الإخفاق فى أوقات كثيرة، مشيرًا إلى ضرورة عمل هامش للمخاطر عند إقامة أى مشروع

وأكد الأمير هاشم الدندراوى رئيس مركز دندرة التنموي، أن المنتدى يعقد هذا العام بعنوان (الإخفاق خطوة على درب النجاح)، باعتبار الإخفاق منعطف نحو النجاح أو الفشل، مضيفًا أن المجتمع عنصر فاعل ومكون لنظرة الانسان لذاته، ولابد من احترام الجهد الإنساني فى التجربة، وحسن تقدير النجاح المراد تحقيقه.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، إلى أن اليأس هو عدو الإنسان، ولا يجب أن يدع الانسان نفسه لليأس، وضرورة بذل الجهد لبلوغ النجاح.

وقال الدكتور هاني رسلان مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية، إن محورية بناء الانسان دور رئيس للمنتدى، مشيرًا إلى أن العمل الأهلي مكملاً لدور الدولة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على مشروعات التنوير.

كما شاركت الجامعة، في جلسة حوارية مع الدكتور طارق العبادي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للشراكة للتحول الرقمي بشركة ميكروسوفت، وخلال الجلسة، أكد الدكتور عباس منصور، أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، وتعمل على رعاية شباب المبتكرين والموهوبين، من خلال مراكزها المختلفة.

وأوضح الدكتور طارق العبادي، أن التحول الرقمي يرتبط بتوافر المعلومات والاهتمام بعلم الرياضيات، مؤكدًا على ضرورة استثمار القوى البشرية بصورة ايجابية، تضمنت فعاليات المنتدى ملتقى للشركات البادئة، وجلسات حوارية وورش عمل.