بعد نزوله القبر.. أحمد السقا يستقبل العزاء في هيثم أحمد زكي

حرص الفنان أحمد السقا، على استقبال المُعزيين، الذين يتوافدون لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام حاليًا داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.

ويستقبل أيضًا عدد من الفنانين المُعزيين، وهم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي، وذلك بجانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد روى كواليس دفن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في مداخلة إذاعية له، قائلًا: "أثناء عملية الدفن نزل الفنان أحمد السقا بالجثمان للقبر ومعه عمر متولي، والمشهد كان مؤثرا".

وغيب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.