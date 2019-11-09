"تؤدي للوفاة".. استشاري تغذية تحذر من خطورة المنشطات بصالات الجيم

أكدت الدكتورة نبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن المكملات الغذائية قد تكون صحية لتعويض نقص معين مثل نقص الحديد أو الكالسيوم، لكن هناك خطورة في تعاطي شخص سليم ويمارس الرياضة للمكملات الغذائية، موضحة أنه لا يّصح لأي شخص تناول المنشطات والمكملات الغذائية.

وأضافت "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن تقوية العضلات يزداد بتناول الأطعمة والتغذية السليمة مع ممارسة ألعاب القوى السليمة تحت إشراف مدرب، مؤكدة أنه ليست جميع المنشطات تحت إشراف منظمات الدواء المصرية، ولا أحد يعلم مكونات هذه المنشطات.

وتابعت: "هناك منشطات تؤثر على الكبد والكلي وقد تصيب الإنسان بالضغط والسكر وغيره، وهناك منشطات محذورة تمامًا وتؤدي للوفاة، وهي أي شيء فيها حقن، ويكون جميعها مهرب"، مشددة على ضرورة وجود رقابة على الصيدليات وصالات الجيم التي تقوم ببيع المقويات الغير مصرح بها.