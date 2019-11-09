مصر توكد أهمية استثمار رجال الأعمال الأفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي

أكد السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية أهمية تشجيع استثمار رجال الأعمال الأفارقة؛ بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف دول القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير حفني ممثلا عن وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية الدول الإفريقية والنوردية الذي عُقد بمدينة دار السلام التنزانية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم السبت- أن مساعد وزير الخارجية أبرز الدور المصري في مجال السلم والأمن في إفريقيا لاسيما في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشيرا إلى أهداف إنشاء المركز والدور الذي سيضطلع به لمساعدة الدول التي مرت بصراعات واضطرابات سياسية.

واستعرض السفير حفني جهود مصر لتشجيع الدول الإفريقية على التوقيع والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية التي توفر فرصا هائلة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرئيس التنزاني جون ماجوفولى، بالإضافة إلى وفود 25 دولة إفريقية و4 دول نوردية.

وتضمن الاجتماع جلستين رئيسيتين خصصت الأولى لبحث جهود الدول المشاركة في الاجتماع بمجال السلم والأمن، بينما تناولت الثانية أُطر التعاون بين الدول الإفريقية والنوردية في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.