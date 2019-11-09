حظى البوستر الرسمي، لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الواحدة والأربعين، والتي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، بإشادات واسعة، وذلك فور الإعلان عنه، قبل أيام، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الجديدة.

وقال المخرج شريف فتحي، وصاحب فكرة البوستر، لـ"الوطن"، إن عمل على وضع الفكرة برفقة المدير الإبداعي عمر قاسم: "حرصنا على تقديم فكرة متميزة، لاسيما وأن القاهرة السينمائي يُعد مهرجان عريق، يُقام داخل مدينة القاهرة العريقة، وجزيرة الزمالك"، مُشيرًا إلى الشجرة الضخمة الشهيرة التي تقع في شارع البرج، إذ أنه اقتنص منها الفكرة.

ووصف "فتحي" مهرجان القاهرة السينمائي، بالشجرة العريقة التي لديها جذور عميقة وقوية ولازالت مثمرة، قائلًا: "السينما المصرية عريقة"، لافتًا إلى أن المرأة تُعد رمزًا للحياة، لذلك تم المزج بينها وبين الشجرة في الفكرة الرئيسية القائم عليها البوستر: "المشروع قائم على الحياة والعراقة والامتداد بجذور قوية وعريقة".

وأشار إلى أن صناعة البوستر، استغرقت نحو شهرين، إذ كانت جمعته مناقشات عدة مع وزيرة الثقافة، والمنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، واللجنة الاستشارية المكوّنة من 10 أشخاص، متابعًا: "عقدنا اجتماعات مطولة مع الوكالة الإعلانية والقائمين على صناعة البوستر، بشأن الاستقرار على الفكرة الرئيسية، إذ أجرى بروفات عدة، حتى وصلنا إلى الشكل النهائي".

وأعرب "فتحي" عن سعادته بردود فعل الجمهور وصُنّاع السينما بـ"البوستر": "هذا يؤكد على أهمية روح العمل الجماعي والتعاون مع أشخاص لديهم أفكار إبداعية.. أنا أعمل في المهرجان وكأني أقدّم هدية لحبيبتي المُتمثلة في السينما، ولي شرف العمل في واحد من أكبر 10 مهرجانات حول العالم"، مُشيدًا بالتعاون مع وزيرة الثقافة ومحمد حفظي، كونهما حريصان على سماع الأفكار والمناقشات طوال الوقت بعيدًا عن حالة الجمود، الأمر الذي يدفعهم للأمام.