قدّمت الفنانة أروى جودة، واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المُقام حاليًا داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت "أروى" لـ"الوطن" إنها تُشارك في عددٍ من الأعمال الخيرية خلال الساعات الماضية، كصدقة جارية على روح الفقيد، لافتة إلى أنها شاركت مجموعة أشخاص، في قراءة القرآن الكريم على روح "هيثم": "ختمنا له القرآن 5 مرات حتى الآن".

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.