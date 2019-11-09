علم الأهلي وبايرن وضرب خرطوش.. مشاهد تلخص احتفالات المولد في الأقصر

احتفل أهالي مدينة الأقصر، اليوم، بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في العديد من مناطق المدينة وبمشاركة جميع الطوائف العمرية خاصة الشباب الئين توافدوا على أماكن الاحتفال بأعداد كبيرة.

وظهر معظم المحتفلين حاملين بأياديهم "شوم" للاستخدام أثناء الترجل في الطرقات وعلى أنغام الأغاني الراقصة، وهو مظهر اعتاد عليه الأهالي أثناء احتفالهم بأي مناسبة دينية، في رسالة بأن القوة تظهر بحمل الأيدي للشومة وهي الأداة الشهيرة الرامزة لصعيد مصر.

وظهرت تجمعات أخرى من المحتفلين حاملة أعلام النوادي الرياضية المختلفة حول العالم، جاء في مقدمتها النادي الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني، وغناء الأغاني الخاصة بها معبرين عن اعتزازهم بالانتماء لتلك الكيانات الرياضية ولم يجدوا فرصة أعظم من ذكرى الاحتفال بالمولد الشريف ليسنح لهم التعبير عن حبهم وامتنانهم لها.

وفي ظاهرة دخيلة على الصعيد في مصر بدأ بعض الشباب يتحركون في تجمعات مختلفة أثناء الاحتفالات حاملين عددا من أسلحة الخرطوش للضرب في الهواء بل وإجراء عروض منظمة من ذلك وهو ما يجعلهم دائما وغيرهم من باقي المتجمهرين عرضة للخطر والإصابة بهذه الطلقات الغادرة.