أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت انسحابه من الأراضي الأردنية في منطقتي "الباقورة والغمر" على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل يوم واحد من استعادة الأردن السيادة عليها.

وذكرت قناة (كان 11) العبرية أن جيش الاحتلال أغلق البوابة الحدودية وانسحب مع المزارعين الإسرائيليين من الأراضي الأردنية التي كانت مستأجرة على مدار 25 عاما، إذ ينتهي عقد الاستئجار غدا الأحد، في حين زار المنطقة الآلاف من الإسرائيليين بقصد التنزه نهار اليوم؛ لتغلق بعدها البوابة الحدودية، مع رفض الأردن تمديد عقد الاستئجار، على الرغم من الإلحاح الإسرائيلي بهذا الخصوص.

وتعد (الباقورة) منطقة حدودية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 6 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، أما (الغمر) فهي منطقة حدودية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف دونم.

وسمح بند خاص في اتفاقية السلام المبرمة بين إسرائيل والأردن عام 1994 لإسرائيل بالاحتفاظ بـ (الباقورة) في غور الأردن، ومنطقة (الغمر) في وادي عربة لمدة 25 عاما على أن يتم تجديد عقد الإيجار باعتباره مسألة روتينية، لكن الملك عبد الله الثاني أعلن في أكتوبر 2018 عن خطط لإنهاء عقد الإيجار، وعلى الرغم من الجهود الطويلة التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية، لم تنجح المفاوضات؛ لضمان استمرار وصول المزارعين الإسرائيليين إلى المنطقتين.

وبحسب تقرير أوردته القناة (13)، فإن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات التقى في وقت سابق مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ لمناقشة تمديد عقد إيجار الأراضي الحدودية.

وأفادت القناة التلفزيونية بأن الصفدي قال إنه لن تكون هناك اتفاقات أخرى بين الحكومتين بشأن الأراضي، لكن يمكن أن تكون هناك صفقات بين المزارعين والشركات الأردنية أو الإسرائيلية، وفقا للتقرير.