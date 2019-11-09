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عمرو أديب: 100 ألف جنيه تكلفة توفير فرصة العمل الواحدة بمصر

عمرو أديب: 100 ألف جنيه تكلفة توفير فرصة العمل الواحدة بمصر

أحمد موسى: "مرسي كان بيقعد في حديقة وبينام على سرير 3 متر بمرتبة"

أحمد موسى: "مرسي كان بيقعد في حديقة وبينام على سرير 3 متر بمرتبة"

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عمرو أديب: مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة.. و"الأسعار بتنزل"

عمرو أديب: مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة.. و"الأسعار بتنزل"

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