عمرو أديب: 100 ألف جنيه تكلفة توفير فرصة العمل الواحدة بمصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا كبيرًا، ومنها انخفاض أسعار السلع، وتراجع معدلات التضخم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أنه في العادة، عندما تطبق الدول قرارات الإصلاح الاقتصادي، فإن الأسعار تستمر في الزيادة إلى ما لا نهاية، لافتًا إلى أن بعض الدول لم تستطع مجاراة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حتى سقطت أنظمتها وحدثت الكثير من المآسي.

وتابع: "التقارير الأجنبية تشير إلى ضرورة توفير 700 ألف فرصة عمل سنويًا لكي تحافظ على استقرارها، وقبل عام 2011، كان توفير فرصة العمل الواحدة يتكلف 35 ألف جنيه، لكن التكلفة زادت لتبلغ 100 ألف جنيه الآن".

وواصل: "إحنا دولة بنزيد كل سنة دولة، 2.5 مليون مواطن، ومهما عملت تنمية، الحكومة ستكون متطالبة بتوفير 700 ألف فرصة عمل".

وأعلنت وكالة "بلومبرج" أن التضخم السنوي في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، مضيفة أن آخر أدنى معدل جرى تسجيله كان في سبتمبر 2010.

ورأت "بلومبرج" أن تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي كان السبب وراء نسبة التضخم الحالية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر.