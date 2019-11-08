هاجم الإعلامي عمرو أديب، قناة الجزيرة القطرية، بسبب عدم إذاعة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما، قائلا: "هذا الاحتفال تجاهلته جدًا قناة الجزيرة، اتعلموا من افتتاح بطولة الكبار مش عاوزين نروج هذا الأمر، يكفي إننا نذيع الماتش".

أشاد أديب، بنجاح حفل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، الذي أُقيمت، مساء اليوم الجمعة.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مصر نظمت أكبر بطولتين على مستوى القارة، وهما كأس الأمم الأفريقية، وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في أقل من سنة".

وأضاف أن حفل الافتتاح كان مبهرا، وشهد فقرات غنائية وعرضا للثقافة الفرعونية، كما توج المنتخب الوطني هذه الجهود، بتحقيق الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، مهاجم الفريق ونادي الزمالك.