شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، احتفال مديرية أوقاف جنوب سيناء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم، بمدينة شرم الشيخ عقب صلاة العشاء.

وأدى المحافظ ومرافقيه صلاة العشاء، وبدأت الاحتفالية بقراءة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد الفشيني.

وألقى الشيخ محمد رجب من شباب الدعاة، كلمة عن الرحمة تلاها ابتهالات للمبتهل الشيخ محمود المشد.

وهنأ المحافظ في كلمته مواطني جنوب سيناء بذكري مولد النبي، ووزع حلوى المولد على الأطفال من حضور الاحتفالية، ومنح أئمة المسجد والعاملين به مبلغ ١٠ آلاف جنيه مكافأة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حضر الاحتفال اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ الأوقاف، ولفيف من مواطني المحافظة.