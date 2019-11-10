تتميز محافظة الأقصر، بطقوس خاصة، تميزها عن غيرها من باقي المحافظات عند احتفالها بالمناسبات، خاصة إن كانت مناسبة كذكرى مولد النبي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم.

"الوطن" ترصد 10 طقوس، اعتاد الأقصريين على التعبير من خلالها عن ابتهاجهم بمولد النبي العدنان:

1- المدائح النبوية

أكثر الأنشطة التي يجريها الأقصريون في مثل هذه المناسبات، فهي تمثل بالنسبة للكثير منهم غذاء العقل والروح، لذلك ينتظرون قدوم المناسبات الدينية بشوق ولهفة.

2- "المرماح"

قبل كل احتفال بكل مناسبة، تنظم بعض القبائل والقرى في الأقصر، خاصة قرى العشب والعوامية، سباقًا خاصًا من نوعه، يطلق عليه في الصعيد "المرماح"، يتضمن دخول عدد من الخيول، وهو ليس سباقًا فحسب، بل التفنن في وقفات الخيل والاستعراض بها على أنغام المزمار الصعيدي.

3- التحطيب

هو اللعبة الشعبية الأولى في الصعيد، والتي يشتهر بها منذ زمن، وتتطلب تلك اللعبة نوع خاص من الشوم، وارتداء جلباب لإتاحة حرية الحركة، وتؤدى في مثل هذه المناسبات الدينية بالمبارزة بين رجلين أيضًا على أنغام المزمار الصعيدي.

4- الملوخية

تحتفل العديد من العائلات في مختلف قرى الأقصر، بالمولد النبوي الشريف، بطرق خاصة منها تقديم ألاف الأطباق من الأكلة الشعبية "الملوخية"، بما لها من مذاق خاص لجموع أهالي القرية.

5- الكباب الصعيدي

عائلات أخرى، تتفن في تقديم أطباق من "الكباب الصعيدي"، وهو أكلة شعبية موروثة في الأقصر، لا تظهر إلا في المناسبات الدينية فقط، تعتمد من حيث شكلها الكروي الصغير والمشابه للفلافل على مذاق خاص وغني بحبات القمح.

6- الأرز باللبن

قرية أولاد سند بمركز إسنا، اعتادت منذ سنوات على الاحتفال بالمولد النبوي، بتوزيع أطباق من الأرز المخلوط باللبن على الأهالي والشباب والمشاركين في الاحتفالات.

7- التورتة

أما عائلة أل سلطان بمركز الطود، فهي من العائلات التي اعتادت على توزيع التورتة والحلوى على جموع المحتفلين، خاصة أثناء المدائح النبوية.

8- الشوم والعصي

يحتفل العديد من الشباب حاملين بأياديهم "شوم" و"العصي" للاستخدام أثناء الترجل في الطرقات، وعلى أنغام الأغاني الراقصة، وهو مظهر اعتاد عليه الأهالي أثناء احتفالهم بأي مناسبة دينية، في رسالة بأن القوة تظهر بحمل الأيدي للشومة، وهي الأداة الشهيرة الرامزة لصعيد مصر.

9- الأعلام الرياضية

وظهرت تجمعات أخرى من المحتفلين، تحمل أعلام النوادي الرياضية المختلفة حول العالم، جاء في مقدمتها النادي الأهلي المصري، وبايرن ميونيخ الألماني، وذلك لشعبية الفريقين بالمدينة، وغناء الأغاني الخاصة بها، معبرين عن اعتزازهم بالانتماء لتلك الكيانات الرياضية.

10- حلاوة المولد

أنواع خاصة من الحلوى، يعود سر تسميتها بهذا الاسم إلى صنعها وقت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فقط من كل عام، وهي تتشكل بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة من الحلوى المحببة لدى الأقصريين، ويشترونها بكميات كبيرة.