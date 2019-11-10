طقس الأحد 11 نوفمبر 2019.. معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب البلاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 19 28

دمنهور 19 28

الإسكندرية 19 27

بلطيم 19 27

مطروح 16 27

بورسعيد 22 26

دمياط 22 27

الزقازيق 19 29

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 28

العريش 16 27

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بني سويف 19 29

المنيا 17 30

أسيوط 17 30

سوهاج 16 30

قنا 16 31

الأقصر 19 31

أسوان 19 32