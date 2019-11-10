قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية تكونت شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق، وقلت معها الرؤية بشكل كبير ووصلت لأقل من 100 متر ببعض الأماكن وهو مايسمى بالضباب.

وشرح "شاهين" أن الاستقرار في الأحوال الجوية يعني عدم وجود فرص لسقوط الأمطار أو نشاط للرياح، وهو ما يسمح بتكون الشبورة.

وشدد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فرح سعيد ورشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، على ضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص خفض السرعات وترك مسافات آمنة بين السيارات وبعضها وعدم تخطي السيارات الأمامية، ويفضل السفر على الطرق السريعة بعد التاسعة صباحا، لحين تحسن الرؤية.

وأضاف "شاهين" أن الاستقرار في الحالة الجوية مستمر الأيام المقبلة، وتستمر معه الشبورة المائية، بالإضافة لارتفاع طفيف بمعدلات الحرارة خلال ساعات النهار، مما يجعل الطقس خريفيا ممتعا خلال فترات النهار، أما فترات الليل في الساعات المتأخرة، والساعات الأولى من الصباح تنخفض درجات الحرارة أكثر من 10 درجات مئوية عن درجة الحرارة العظمى.

وقدم نصيحة للمواطنين بارتداء ملابس خريفية في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل.